Einzelkritik zum FC Bayern Noten: Die Eins für Lewandowski - und eine Fünf

LEON GORETZKA, NOTE 3: Mit Licht und Schatten. Ließ sich vom aggressiven Ajax-Pressing gelegentlich verunsichern. Warf sich allerdings mit Wucht in viele Zweikämpfe. Von Wöber heftig gefoult – der Ajax-Spieler sah dafür die Rote Karte (67.).

SERGE GNABRY, NOTE 2: Hoffte vor der Partie auf ein „kleines Spektakel“. Das lieferte er selbst. Vergab zunächst drei Chancen (2., 9., 12.), bereitete dann Lewandowskis 1:0 mit einem perfekten Pass vor. Bester Bayern-Spieler. Überraschend früh von Kovac ausgewechselt.

THOMAS MÜLLER, NOTE 4: Sein 105. Spiel in der Champions League. Müller liegt nun gleichauf mit Philipp Lahm und ist Bayerns Rekordspieler. Gratulation! Wirbelte mit Gnabry die Ajax-Defensive durcheinander, zeigte großes Spielverständnis. Flog dann aber mit Rot vom Platz nach einem Kung-Fu-Tritt gegen Tagliafico (75.).

FRANCK RIBÉRY , NOTE 5: Fiel in einem guten Bayern-Team ab. Leistete sich einige Ballverluste, war zu langsam – vor allem gedanklich. Sein Schuss kullerte Richtung Tor (25.).

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 1: Erzielte überlegt per Rechtsschuss seinen siebten Treffer in dieser Königsklassen-Saison (13.) und zog damit an einem gewissen Lionel Messi vorbei. Keiner traf öfter als Lewy! In seinem 50. Champions-League-Spiel für Bayern dann sogar noch mit dem 2:2-Ausgleich per Elfmeter (87.).

THIAGO, NOTE 3: Kam für Gnabry ins Spiel (62.), um das Mittelfeld zu stabilisieren. Holte den Elfer vor dem 2:2 heraus.

KINGSLEY COMAN, NOTE 2: Ersetzte Ribéry (71.), erzielte per sattem Rechtsschuss das Tor zum 3:2 (90.).

RENATO SANCHES, OHNE NOTE: Kam für Goretzka kurz vor Schluss.