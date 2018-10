Joshua Kimmich zuweilen übereifrig

NICO SCHULZ, NOTE 3: Zweiter Einsatz und dann sprintete hin und wieder Mbappé auf ihn zu. Passable Pässe über Außen, gute Balleroberungen hinten. Deutlich besser als Hector.

JOSHUA KIMMICH, NOTE 3: Lief als Sechser-Derwisch ständig die Gegner an, sehr fleißig, zuweilen übereifrig. Mit scharfen Pässen in die Spitze und sehr hoher Zweikampf-Frequenz. Viel gefoult, der Immerspieler, der in 33 der letzten 34 Länderspiele auf dem Platz stand.

TONI KROOS, NOTE 3: Der "Elder Statesman" im Mittelfeld. Blieb cool beim Elfmeter, sein 14. DFB-Tor im 90. Länderspiel. Engagierter und zielstrebiger in seiner Führungsrolle als in Holland.

Serge Gnabry mit bemerkenswertem Spiel

SERGE GNABRY, NOTE 2: Drittes Länderspiel für den Neu-Bayern. Machte mal in San Marino drei Tore. In Paris mit bemerkenswerten Läufen und Tempodribblings und einem satten Linkschuss (67.).

LEROY SANÉ, NOTE 3: Von vielen gefordert, nun mit der Chance von Beginn an. 15. Länderspiel, noch ohne Tor. Tolle Ansätze, gute Bewegungen, aber ohne zwingenden Abschluss. Baute aber ab.

TIMO WERNER, NOTE 4: Diesmal überraschend als Rechtsaußen, rochierte aber viel. Nicht so torgefährlich wie seine beiden Mitangreifer. JULIAN DRAXLER, NOTE: Kam in der 75. Minute für Sané. Heimspiel für den PSG-Star.

JULIAN DRAXLER, JULIAN BRANDT und THOMAS MÜLLER kamen zu spät für eine Bewertung.

