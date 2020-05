Boddens Wunsch: TSV 1860 in der Bundesliga

In vereinspolitischer Hinsicht sind die Löwen in vielerlei Hinsicht gespalten. Was sagen Sie zum Dauer-Clinch zwischen Kluboberen und Investor Hasan Ismaik?

Ich verstehe nicht, dass die Vereinsführung mit Ismaik offensichtlich gar nicht kooperieren will. Man sieht immer wieder: Ohne Investor geht es nicht. Das Grünwalder ist eine Ruine, da hat man auf der Haupttribüne Betonpfeiler im Gesicht. Es sagt für mich genug über die Zustände bei 1860 aus, wenn ein Klubidol wie Daniel Bierofka selbst die Reißleine zieht. Andererseits: Obwohl Ismaik von einem neuen Stadion spricht und das für mich der Traum eines jeden Löwen sein muss, habe ich keine Ahnung, wie man das finanzieren soll. Man könnte mal anfangen, sich zusammenzusetzen.

Zwischen 1994 und 2000 gingen Sie für den TSV 1860 auf Torejagd. Wie oft schwelgen Sie in Erinnerungen?

Ich denke sehr gerne daran zurück. Wir durften die zweitbeste Phase in Sechzigs Historie prägen. Ich bin ja mit 19 Jahren noch bei der SG Hasselt in der Kreisliga herumgedümpelt. Über Rostock kam ich nach dem Aufstieg zu den Löwen, nachdem ich 1860 bei einem 4:0 drei Stück eingeschenkt habe und Werner Lorant auf mich aufmerksam wurde. Die Bundesligajahre waren ein Segen. Damals wurden Kult-Löwen geboren, allen voran Thomas Miller. 1995/96 hatte ich mit 14 Toren meine beste Zeit. Es ist schade, dass ich die Karriere mit 28 im besten Fußballeralter beenden musste.

Was würden Sie gerne noch erleben?

Erstmal bin ich froh, dass ich zwei gesunde erwachsene Kinder habe. Mein Traum, noch was von der Welt zu sehen, ist nicht allzu realistisch. Vielleicht können mir ja die Löwen den Wunsch erfüllen, dass sie es nochmal dahin schaffen, wo wir damals waren.

