Berzel und Mister X: Den erwünschten Leih-Löwen im Sturm könne man derzeit nicht verpflichten. "Momentan gibt es keine Möglichkeit, diesen Spieler zu holen. Wenn sich Möglichkeiten auftun würden, können wir darüber reden", sagte Bierofka. Immerhin ist Berzel jetzt fix. Bierofka dazu: "Es wird immer kolportiert, er wäre ein Wunschspieler. Jede Personalie ist wichtig. Aaron war für mich immens wichtig, um gewisse Positionen aufzufangen. Ich weiß, was ich an dem Jungen habe. Er braucht keine Eingewöhnungszeit, ist sofort drin in der Mannschaft. Von dem her ist er die absolut beste Lösung, die wir finanziell stemmen können." Flügelspieler Nico Karger, der in den Sozialen Medien ein Foto mit Krücken postete, fehlte dagegen – aufgrund einer Leisten-OP. Ausfallzeit laut Bierofka: "Zehn bis zwölf Wochen müssen wir schon rechnen."