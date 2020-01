Odriozola will bereits gegen Schalke auflaufen

Wenn es nach ihm geht, bereits am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) in der Allianz Arena. "Ich will keine Zeit verlieren und sofort loslegen", sagte Odriozola: "Ich denke schon an das Spiel gegen Schalke und würde gerne auflaufen."