Die Junglöwen Dennis Dressel, Fabian Greilinger und Noel Niemann stünden für die hohe Durchlässigkeit, die Sechzig mehrfach die Auszeichnung "drei Sterne plus" eingebracht habe. Die Handlungsmaxime: "ein bis drei Spielern pro Saison" zu den Profis hochziehen. Wie 1860 den Betrieb der wacklig durchfinanzierten Talentschmiede künftig halten könne? Demnächst stehe – so Gorenzel – eine richtungsweisende Aufsichtsratssitzung mit ebenjenem Thema an.