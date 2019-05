Wo geht es für Ribéry hin?

Seine Karriere möchte Ribéry nach seinem Abschied vom FC Bayern noch nicht beenden, wohin es den 36-Jährigen zieht, steht noch nicht fest. "Ich habe noch keinen richtigen Plan für die nächste Saison. Ich weiß nicht, was ich mache und wo ich hingehe, um Fußball zu spielen", sagte der 36-Jährige am Sonntag in einem Video auf der Internetseite des deutschen Rekordmeisters. Gerüchten zufolge soll sein Ex-Klub Galatasaray Istanbul Interesse haben, für den Ribéry 2005 für ein halbes Jahr aktiv war. Es soll aber auch Angebote aus Katar geben. Und auch die Western Sidney Wanderers aus Australien, wo Ex-Bayer Markus Babbel Trainer ist, sollen zu den Interessenten gehören.