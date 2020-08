FC Barcelona am Tiefpunkt: Wie reagiert Messi?

Lionel Messi: Nach 20 Jahren weg aus Barcelona?

Es gipfelte in einer öffentlichen Erklärung Messis zum Thema Gehaltsverzicht in der Corona-Zeit, in der er auch Vorwürfe erhob, dass Personen innerhalb des Vereins falsche Informationen an die Medien weiterleiten würden. Seit längerem wird wieder intensiver darüber spekuliert, ob Messi den Verein, zu dem er vor 20 Jahren gewechselt war, verlassen könnte. Lange unvorstellbar, nun erst recht zumindest denkbar.

Messis Vertrag endet im kommenden Jahr. Viel, wenn nicht alles, wird von den nun anstehenden Entscheidungen abhängen. Auch die Zukunft der Vereinsführung wird durch das Aus nun beeinflusst. "Mundo Deportivo" berichtete, dass Klubchef Bartomeu die Präsidentschaftswahlen auf März statt Juni kommenden Jahres vorziehen könnte.

Das Ende einer zuvor schon sportlich desaströsen Saison für den FC Barcelona war eine fußballerische Offenbarung. Der Glaube an eine Zukunft mit dieser Mannschaft, die zum Teil einfach auch in die Jahre gekommen ist, ist dahin.

FC Barcelona bediente sich in der Vergangenheit

Dass der an den FC Bayern ausgeliehene Philippe Coutinho (28) zwei Treffer für die Münchner erzielte, der ehemalige Bayern-Profi Arturo Vidal (33) beim FC Barcelona nur durch große Sprüche vor dem Spiel auf sich aufmerksam machte, passte ins Bild.

Der FC Bayern setzt auf Personal mit Zukunft, der FC Barcelona bediente sich in der Vergangenheit. Das Geld sitzt nun aber auch bei den Katalanen nicht mehr so locker wie einst und der Marktwert der aktuellen Mannschaft dürfte wahrlich nicht zugenommen haben. Kurzum: "Wir sind am Tiefpunkt angekommen", meinte Verteidiger Gerard Piqué.