"Mach es weiter so, mach es gut. Bleib, wie du bist", wandte sich Rummenigge direkt an Flick und betonte: "Wir sind sehr, sehr zufrieden, wie die Mannschaft spielt – auch mit den Ergebnissen und dem Fußball, den sie spielt." Geht mehr Lob? Wohl kaum. Und auch kein Zurück mehr. Die Entscheidung scheint intern gefallen: Flick, im Sommer 2018 als Assistent von Kovac nach München geholt, dürfte - wenn nicht noch in allen drei Wettbewerben der große und im Grunde unerwartete Einbruch kommt - zur Dauerbesetzung auf der Trainerbank werden.

Rund eine Stunde vor Rummenigges Geschenk samt Hintergedanken hatte Flick am Sky-Mikrofon gesagt: "Es geht immer um die Mannschaft, dass sie Erfolg hat. Alles andere liegt nicht in meiner Hand. Das sind Dinge, die die Zukunft bringt." Der Stift wird bald gut in seinen Fingern liegen.

