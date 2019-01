Sandringham - Der 97-jährige Ehemann von Königin Elizabeth II. (92) habe am Donnerstagnachmittag selbst am Steuer gesessen, teilte der Buckingham-Palast in London mit. Philip habe bei dem Unfall mit einem anderen Fahrzeug in der Nähe des Landsitzes Sandringham kleinere Verletzungen erlitten. Philip sei aber nicht im Krankenhaus.