Boateng: Keine Zukunft mehr beim FC Bayern?

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte Boateng zuletzt nahegelegt, den Verein in diesem Sommer zu verlassen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2021. Doch mit den Verpflichtungen der Weltmeister Benjamin Pavard und Lucas Hernández würde Boateng hochkarätige Konkurrenz in der Defensive bekommen. Hoeneß zufolge sucht Boatengs Berater bereits nach neuen Vereinen für seinen Spieler. Damit Dortmund ernsthaft in Frage käme, müsste aber wohl entweder Boateng ein geringeres Gehalt in Kauf nehmen, oder der BVB sein aktuelles Gehaltsgefüge sprengen.