München - Es geht, wie seit Jahren, rasant nach oben: Bei 11,69 Euro pro Quadratmeter liegt die Durchschnitts-Nettokaltmiete in München laut dem aktuellen Mietspiegel. Plus 4,1 Prozent mal wieder. Aber diesmal ist SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter der Grant über die Turbopreise durchgegangen. Als er Ende Februar die Zahlen präsentierte, kündigte er an, einen neuen "echten" Mietspiegel erstellen zu lassen.