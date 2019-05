Lieferzonen zum Ausgleich eingerichtet

Zum Ausgleich werden für den Lieferverkehr in der Müller- und Reichenbachstraße sowie an zwei Standorten in der Klenzestraße Lieferzonen eingerichtet. In der Cornelius- und Westermühlstraße werden mehr Parkplätze für Anwohner beschildert. Verkehrskontrollen sollen sicherstellen, dass die neuen Radfahrstreifen nicht zugeparkt werden.