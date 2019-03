Offen bleibt die Frage, wer angesichts der Ausfälle von Ribéry und Coman den linken Flügel besetzt. Entweder Serge Gnabry oder James Rodríguez – so oder so wird ein Platz für Thomas Müller in der Startelf frei. Erstmals seit vier Wochen, seit dem 1:3 in Leverkusen.