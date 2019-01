Niemand lästert derzeit im Dschungelcamp so heftig wie Tommi Piper, Domenico de Cicco und Felix van Deventer. Ihr Opfer: "Eis am Stil"-Ikone und Ex-Pornodarstellerin Sibylle Rauch. Außerdem: Dschungel-Coach Bastian Yotta kann GNTM-Heulsuse Gisele Oppermann nicht überzeugen - sie tritt nicht zur gemeinsamen Prüfung an.