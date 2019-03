Auch in der bayerischen AfD-Fraktion knirscht es nach AZ-Informationen gewaltig – bis hinauf in die Doppelspitze. Deutlich wurde das zuletzt, als sich Fraktionschef Markus Plenk, Bio-Bauer aus Traunstein, im Interview mit dem BR weitere Einmischungen von "Ost-Funktionären" verbat. Die AfD brauche für Sachpolitik in Bayern keine Unterstützung mehr aus Brandenburg oder Thüringen, sagte Plenk – was sich durchaus als Seitenhieb in Richtung seiner Co-Vorsitzenden Katrin Ebner-Steiner verstehen lässt.