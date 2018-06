Wasserburg - Die Mannschaft von Daniel Bierofka hat noch viel Arbeit vor sich. Das zeigte sich vier Wochen vor Saisonstart auch am Mittwochabend im Badria-Stadion in Wasserburg. Zwar konnten die Münchner einen klaren 4:1-Sieg feiern (hier gibt's den Liveticker zum Nachlesen), doch gegen den Landesliga tat sich die Mannschaft, die von Interimstrainer Günther Gorenzel gecoacht wurde, speziell in der zweiten Hälfte erstaunlich schwer. “Teils waren das, man muss es wirklich so sagen, vogelwilde Abläufe", erklärte Gorenzel nach Schlusspfiff. (Weitere Stimmen gibt's hier)