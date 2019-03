TSV 1860: Gegen Aufstiegskandidat und Ex-Löwe Schäffler

Haching schon im Kopf? Mitnichten! Sagt Löwen-Coach Daniel Bierofka vor der großen Herausforderung Wehen Wiesbaden.

"Wir wissen, wie schwer es gegen Wehen wird. Es wäre das Schlimmste, was wir machen könnten, dass wir uns jetzt schon auf Haching konzentrieren", meinte der 40-Jährige vor der Partie in Hessen: "Wir haben Respekt vor Wiesbaden, dementsprechend bereiten wir uns auch auf das Spiel vor."

In Wiesbaden treffen die Sechzger auch auf Ex-Löwe Manuel Schäffler, der in Giesing ausgebildet wurde und aus Fürstenfeldbruck stammt. Mit zehn Treffern ist der 30-jährige Stürmer Fünfter der Torschützenliste der 3. Liga. Wiesbaden ist mit 43 Punkten Vierter, hat beste Chancen auf den Aufstieg – und will gegen die Sechzger freilich nachlegen.

Verfolgen Sie das Spiel am Samstag ab 14 Uhr hier im Liveticker!