Charlotte muss nicht - tut's aber trotzdem

Auch für Archies Cousine Charlotte (4) gibt es eine Kleiderordnung: Öffentlich trägt sie keine Hosen und so sieht man das Mädchen stets in Röcken oder Kleidchen. Zu ihrem vierten Geburtstag am 2. Mai veröffentlichten ihre Eltern, Prinz William und Herzogin Kate (37), drei neue Fotos auf Instagram. Einer der Schnappschüsse zeigt Charlotte in einem kurzärmligen, blauen Blümchenkleid mit weißem Kragen im Gras sitzend. Auf den anderen beiden Fotos ist die kleine Prinzessin in einer grauen Strickjacke und einem blau-karierten Rock zu sehen.