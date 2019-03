DVG fordert von Kanzleramt gerechte Lösung

Für Dietmar Hruschka, den stellvertretenden Chef der Direktversicherungsgeschädigten (DVG), ist die Haltung der Kanzlerin nicht nachvollziehbar. Hruschka, dessen Verein 2.000 Mitglieder zählt, hat vergangene Woche einen Brandbrief verfasst. Der Adressat: das Kanzleramt.

Das Gesetz sabotiere die Lebensplanung vieler Menschen, schreibt Hruschka an Angela Merkel und fordert von ihrer Regierung, "dieses Unrecht wieder gutzumachen". Der DVG sei offen für Vorschläge zur Entlastung. "Was wir nicht länger hinnehmen, ist das Aussitzen des Themas", so der DVG-Vize, der gemeinsam mit Betroffenen Druck auf die Politik ausüben will.

Politik im Streit um Gegenfinanzierung

Doch die verstrickt sich im Streit um eine mögliche Gegenfinanzierung – neben der Frage, ob es eine Entlastung geben und wie diese aussehen soll. Die SPD will die Krankenkasse die Zeche zahlen lassen; ein Entwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht hingegen vor, auf Steuermittel zurückzugreifen, sollten die Kassenbeiträge für Betriebsrentner – nicht wenige davon fordern sogar eine Rückerstattung der ihrer Meinung nach zu viel gezahlten Beiträge – halbiert werden. Die Kosten von Spahns Idee: fast drei Milliarden Euro jährlich. Das stößt bei Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf wenig Gegenliebe.

Es scheint so, als würde sich das Dilemma der Betriebsrentner und Direktversicherungsgeschädigten um Dietmar Hruschka so schnell nicht ändern. Er wird weiterkämpfen für eine gerechte Lösung – auch im Namen Millionen Betroffener.

