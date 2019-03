Doch lieber altmodisch? Wollen Harry und Meghan eine traditionelle Nanny engagieren?

In wenigen Wochen ist es soweit: Herzogin Meghan (37) erwartet derzeit die Geburt ihres ersten Kindes. Bereits jetzt sind alle Augen auf England gerichtet, da die 37-Jährige dafür bekannt ist, sich oftmals nicht an das Hofprotokoll zu halten. Bei der Kindererziehung hingegen scheinen sich Prinz Harry (34) und seine Meghan aber entgegen der Gerüchte nun wohl doch an die Tradition zu halten.