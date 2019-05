Boateng will sich beweisen

Eigentlich wollte sich Boateng, der noch bis 2021 in München unter Vertrag steht, ja bereits im vergangenen Sommer verabschieden und Paris Saint-Germain anschließen, bevor Bayern-Trainer Niko Kovac noch sein Veto einlegte. "Ich war mit dem Kopf schon weg. Wenn du eine so sichere Zusage bekommst und eine adäquate Summe gezahlt wird, es plötzlich aber Nein heißt, bricht etwas in dir zusammen. So ohne Weiteres ging das nicht spurlos an mir vorbei", sagt Boateng – und erinnert sich noch an die damaligen Worte von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Sie sagten, der Trainer will dich unbedingt halten; für ihn bist du die Nummer eins."