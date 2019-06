Diplomat kommt Palast zuvor Prinz Harry und Herzogin Meghan reisen nach Südafrika

Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) werden im Herbst offenbar nach Südafrika reisen. Das verriet laut "The Sun" der britische Hochkommissar in Südafrika, Nigel Casey, bei einer Pressekonferenz. Der Sohn des royalen Paars wird voraussichtlich zu Hause bleiben, wird in dem Boulevardblatt vermutet. Archie kam am 6. Mai zur Welt.