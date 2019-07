Diese Frauen sind auf dem Cover Herzogin Meghan gestaltet die "Vogue": Das ist das Ergebnis

Die September-Ausgabe gilt bei der "Vogue" als der wichtigste Titel des Jahres. Unter den Frauen, die es als "Wegbereiterinnen" auf das Cover geschafft haben, sind Prominente, Politikerinnen und Aktivistinnen, die sich für Themen wie Vielfalt, Transgender-Rechte oder Klimawandel einsetzen. Auf dem Titelbild zu sehen sind unter anderem die Schauspielerin Jane Fonda (81), Aktivistin Greta Thunberg (16), die Models Adwoa Aboah (27) und Christy Turlington (50), "Orange Is the New Black"-Star Laverne Cox (47) oder Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern (39).