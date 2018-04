Die wichtigsten Fakten Herzogin Kate und Prinz William: Alles über das dritte royale Baby

Welchen Platz hat das Baby in der Thronfolge?

Das neue Baby hat die britische Thronfolge verändert, es startet auf Platz fünf ins Leben. Williams Bruder Harry rutscht damit einen Rang nach hinten auf den sechsten Platz. Vor dem Baby sieht die Reihenfolge unverändert so aus: Beerbt wird die Queen zum aktuellen Zeitpunkt von Prinz Charles (69). Platz zwei hat Prinz William inne, Platz drei der kleine Prinz George (4). Und sollte der die Krone nicht übernehmen können, wäre Prinzessin Charlotte (2) dran - das ändert sich allerdings, sobald Prinz George eines schönen Tages selbst Nachwuchs bekommt.

Noch vor wenigen Jahren wäre in diesem Zusammenhang vor allem die Frage spannend gewesen, ob das dritte Kind ein Mädchen oder ein Junge ist. Denn im März 2015, kurz vor Prinzessin Charlottes Geburt, trat eine historische Reform der Thronfolgeregelung in Kraft: Seither werden Jungen nicht mehr bevorzugt. Beschlossen wurde diese Modernisierung der Regelung bereits 2013, noch bevor Prinz George zur Welt kam, doch erst zwei Jahre später war sie endgültig beschlossene Sache.

Wie wird das Baby heißen?

Einen Riesenspaß haben die wettverrückten Briten wie immer mit dem möglichen Baby-Namen für den royalen Nachwuchs. Bei einem Mädchen setzen die Londoner Buchmacher auf Mary, Alice, Victoria oder Elizabeth. Bei einem Jungen lautet die Prognose: Edward, Albert, Arthur oder James. Wie der Kleine heißt, wird die Welt in Kürze erfahren. Doch das war nicht immer so: Bei Prinz Charles verging ein Monat und bei Prinz William immerhin noch eine Woche, bis der Name veröffentlicht wurde. Die Namen von Prinz George und Prinzessin Charlotte wurden dagegen schon zwei Tage nach der Geburt verkündet...

Prinz William und Herzogin Kate feierten ihre Traumhochzeit Ende April 2011. Das erste gemeinsame Kind, Prinz George, wurde am 22. Juli 2013 in London geboren. Am 2. Mai 2015 kam Tochter Charlotte zur Welt.