Klopp: "Super-Transfer für Bayern und die Bundesliga"

"Er ist ein Weltklasse-Spieler, der im richtigen Umfeld seine Leistung bringt. Das ist ein Super-Transfer für die Bayern und ein toller Transfer für die Bundesliga", sagte Jürgen Klopp, der Coutinho von Sommer 2015 bis Anfang 2018 in Liverpool trainierte, am Montagabend beim "Sport Bild Award" in Hamburg: "Wir haben ihn damals super ungern abgegeben."