Die Stationen seines Lebens Joachim Gauck: Der "Wanderprediger der Demokratie" wird 80

In allen drei Ämtern gab Gauck den freischaffenden "Demokratielehrer", wie er später einmal sagte, mit viel Pathos, auch mit rhetorischer Wärme, die in der Politik, ob in West oder Ost, seit Jahrzehnten vermisst wurde. Ein Seelsorger der Nation? Er liebte schon immer das ausdrucksstarke Wort, das auch dann noch spontan wirkte, wenn er vorher penibel daran gefeilt hatte. Schon in seinen Predigten als Rostocker Pastor wandte er sich gegen die DDR-Oberen in Staat und Partei und sprach von einem "Volk, das im Dunkeln wandelt". Auf das SED-Gebot, man solle doch auf die Errungenschaften des Sozialismus stolz sein, antwortete Gauck in einem knappen Vers: "Dummheit und Stolz wachsen auf gleichem Holz."