Mit dem FC Barcelona und der Nationalmannschaft prägte Xavi als Schlüsselfigur eine Ära - dabei hätte der Mittelfeldstratege seine sportliche Heimat zweimal beinahe in München gefunden.

Erstmals zeigte der FC Bayern im Jahre 2008 Interesse, der Transfer wurde vom damaligen Barcelona-Trainer Pep Guardiola aber unterbunden. "Barca hat Guardiola unter Vertrag genommen und ich habe eine großartige EM gespielt. Pep hat mir gesagt, dass ich nicht wechseln würde, dass er sich die Mannschaft nicht ohne mich vorstellen könne. Damit hat er mich gekriegt", erklärte Xavi später.

Sechs Jahre später, Guardiola war mittlerweile Trainer in München, bekundete der deutsche Rekordmeister erneut Interesse am Weltmeister von 2010. Da Xavi jedoch keinen direkten Konkurrenten auf den Champions-League-Titel stärken wollte, entschied er sich für einen Verbleib in Barcelona.

Zlatan Ibrahimovic gilt als einer der besten Stürmer der vergangenen 20 Jahre und feierte in den Niederlanden, Italien, Frankreich und Spanien unzählige Meisterschaften - in jungen Jahren wäre der schillernde Schwede beinahe in München gelandet.

2001, der damals 19-jährige Ibrahimovic war in seiner schwedischen Heimat bereits ein Star, zeigten die Bayern Interesse. Dies bestätigte Björn Andersson, zwischen 1995 und 2008 als Jugendtrainer, Nachwuchskoordinator und Scout bei den Münchnern tätig, einst gegenüber der schwedischen Online-Plattform "fotbollskanalen". Ibrahimovic' damaliger Klub Malmö FF forderte seinerzeit eine Ablöse von acht Millionen Euro. "Bayern sagte: 'So viel Geld zahlen wir nicht für einen Jugendspieler'", erzählte Andersson 2017 - der Wechsel scheiterte.

Diego Maradona

Kaum zu glauben, aber wahr: Die Bayern waren einst in fortgeschrittenen Verhandlungen mit keinem Geringeren als Diego Maradona! Dies bestätigte Uli Hoeneß gegenüber der "Bild".

"Maradona in München – das war mein Traum. Es war möglich, wir hatten sogar mit Maradonas damaligem Berater Branchini verhandelt. Wir waren schon ziemlich weit und wären finanziell fast an verrückte Dinge rangegangen", so Hoeneß. Woran der Transfer am Ende gescheitert ist, daran konnte sich der langjährige Bayern-Macher nicht mehr erinnern.

Seine besten Jahre erlebte Maradona schließlich beim SSC Neapel, bei dem er zwischen 1984 und 1991 auflief und noch heute Legendenstatus genießt.

Ruud Gullit

Ebenfalls bitter für die Bayern: In Ruud Gullit entging dem Rekordmeister einer der besten Mittelfeldspieler der 80er und 90er Jahre. Wie Uli Hoeneß Jahre später erzählte, waren er und Franz Beckenbauer bereits bei ihm in Mailand zu Besuch gewesen. "Als wir morgens um halb zehn bei ihm in die Wohnung kamen, war noch niemand wach – außer der Butler. Er hatte einen Butler!"

"Schließlich war der Transfer klar und er kam nach München zur Untersuchung bei Dr. Müller-Wohlfahrt. Da war immer noch alles klar. Am Abend waren wir gemeinsam essen, er übernachtete bei mir. Da war auch noch alles klar", erinnert sich der spätere Bayern-Präsident: "Am nächsten Morgen hat er gesagt, er müsse nach Mailand und mit seiner Frau sprechen - am Abend hat er dann abgesagt. Warum, weiß ich bis heute nicht genau."