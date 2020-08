"Die schönste Frau, die ich jemals sah" Prinz Harry war sofort hin und weg von Herzogin Meghan

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39, "Suits") lernten sich 2016 bei einem Blind Date kennen, im November des gleichen Jahres bestätigte der Buckingham Palast die Beziehung der beiden. In ihrem neuen Buch "Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family" verraten die Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand "Us Weekly" zufolge neue Details aus der Anfangszeit der Beziehung. So soll Prinz Harry sofort hin und weg gewesen sein, als er die Schauspielerin zum ersten Mal sah.