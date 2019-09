Die Reisepläne stehen Prinz Harry: Wann zeigt er Herzogin Meghan seine "zweite Heimat"?

Hieß es vor wenigen Tagen noch, dass der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan mit von der Partie sein werde, findet er in der jüngsten Bekanntmachung keine Erwähnung. Stattdessen werden die Reisepläne des Paares detailliert besprochen. Der erste gemeinsame Stopp werde demnach in Südafrika gemacht, in Prinz Harrys "zweiter Heimat", wie er das Land Anfang September in einem weiteren Instagram-Beitrag bezeichnet hatte.