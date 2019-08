JOSHUA KIMMICH, NOTE 4: Weil Thiago (Beschwerden an der Halswirbelsäule) kurzfristig ausfiel, rückte der Rechtsverteidiger auf die Sechser-Position im Mittelfeld – wie in der Nationalelf unter Joachim Löw. Sah einige Male bei Ballverlusten und in der anschließenden Rückwärtsbewegung nicht so gut aus. Aktuell ist rechts hinten seine geeignetere Position.

CORENTIN TOLISSO, NOTE 3: Spielte in allen drei bisherigen Pflichtspielen der Saison komplett durch. Der Franzose, vor elf Monaten durch einen Kreuzbandriss gebeutelt, mit einer ersten zarten Torannährung (7.), verfehlte das Tor bei einer dicken Chance knapp (43.). Ließ sich oft tief fallen, ein eher defensiver Achter .

THOMAS MÜLLER, NOTE 4: Der flexible Raumdeuter muss künftig, vor allem wenn Coutinho spielfit ist, um seinen Platz als offensiver Freigeist bangen. Wie immer sehr lauffreudig und agil. Bot sich stets an, doch war nicht so recht im Spiel. Nach 57 Minuten brachte Trainer Kovac für ihn Coutinho – ein Signal? Gar die Zeitenwende?

SERGE GNABRY, NOTE 4: Als Rechtsaußen aufgestellt mit viel Drang zur Mitte. Wechselte immer mal wieder mit Müller die Position. Gewann auch in der Rückwärtsbewegung einige Bälle. Ein paar nette Antritte, gute Sprints, aber keine echten Torabschlüsse. Insgesamt zu wenig.

KINGSLEY COMAN, NOTE 3: Hatte es auf seiner linken Außenbahn mit dem bissigen Kenny zu tun, der es dem Franzosen schwer machte, ihm weh tat – vor allem beim Foul, das zum Elfmeter und zur Führung führte. Chippte einmal den Ball super zu Tolisso, der kurz vor der Pause verzog. Nach Perisics Hereinnahme auf dem rechten Flügel. Humpelte in der letzten Viertelstunde, konnte nicht mehr ausgetauscht werden.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 1+: Der Matchwinner! Die Veltins Arena als sehr gutes Pflaster für den Mittelstürmer. Erzielte hier einst sein allererstes Bundesligator (2010 für den BVB), dann seinen ersten Pflichtspieltreffer für Bayern (2014). Verwandelte den Elfmeter zum 1:0 souverän, den Freistoß zum 2:0 hinterher. Legte per Rechtsschuss nach. Steht schon bei fünf (!)Saisontreffern – war damit zum neunten Mal in Folge gegen Schalke erfolgreich.

PHILIPPE COUTINHO, NOTE 3: Das (Bundesliga-)Debüt des Brasilianers ab der 57. Minute. Kam für Müller, rückte sofort auf die Zehnerposition, die seine Lieblingsrolle ist. Sofort zu erkennen: Seine feine Ballbehandlung, die Übersicht und das Spielverständnis. Kann aber viel mehr.

IVAN PERISIC, NOTE 4: Das nächste Debüt. Der Kroate kam mit Coutinho, also auch in der 57. Minute. Ersetzte Gnabry, rückte jedoch auf den linken Flügel. Gleich mal ziemlich im Glück, weil er bei einem Freistoß von Schalkes Caligiuri den Ball mit seiner linken Hand abwehrt (63.). Keine wirkliche Offensivszene.

JAVI MARTÍNEZ, Ohne NOTE: Dritter Wechsel (77.). Der Spanier, seit 2012 bei Bayern, also mittlerweile einer der Dienstältesten im Kader, feierte nach einigen leichten Verletzungen sein Pflichtspieldebüt in dieser Saison. Ersetzte Hernández in der Innenverteidigung.