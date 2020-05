Tolisso ist nur noch zweite Wahl

Doch die körperlichen Probleme haben Coco immer wieder zurückgeworfen, das zeigt auch ein Blick in die Statistik. In der Saison 2017/18, seiner ersten bei Bayern, kam Tolisso auf 40 Einsätze in allen Wettbewerben, dabei gelangen ihm zehn Tore und sieben Vorlagen. Der damalige Rekordspieler der Münchner, der für 41,5 Millionen von Olympique Lyon gekommen war, schien seinen exzellenten Ruf zu bestätigen. In Frankreich hatten sie Tolisso aufgrund seiner Vielseitigkeit "Schweizer Taschenmesser" genannt. Ein schöner Vergleich, der auch Tolisso gefiel. Der Franzose kombinierte die feine Klinge in der Offensive mit knallharter Defensivarbeit. Das kam an – in der Mannschaft und bei den Fans.