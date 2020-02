"Auf die Tabelle schaue ich erst an den letzten drei, vier Spieltagen", hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic zuletzt gesagt. Aber auf den Spielplan schon jetzt. Und der verspricht eine Tempo- und Intensitätsverschärfung bis Mitte März, genauer: bis zum Rückspiel am 18.3. gegen Chelsea. Es deutet sich an, dass dieser Termin der Tag X für diese Saison, die Kaderplanung und vor allen Dingen die Zukunft von Flick ist. Der 54-Jährige hat geliefert, genießt das Vertrauen der Klubführung und seiner Spieler. Seine Menschenführung kommt an. "Wir wollen jeden mitnehmen", erklärt Flick, "im Moment klappt das ganz gut – es ist auch so, dass die Spieler selbst zu mir kommen. Das ist ein gutes und wichtiges Zeichen."