München - Neben der OB-Wahl hat auch die Auszählung der Stadtratswahl 2020 in München bereits am Sonntag begonnen. Diese konnte zwar entgegen den Erwartungen auch am Dienstagabend noch nicht abgeschlossen werden, um 23 Uhr waren noch drei von insgesamt 1.274 Stimmbezirken nicht ausgezählt.