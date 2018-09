Michael Piazolo, Direktkandidat der Freien Wähler im Stimmkreis Giesing:

Unsere Forderung in der Diesel-Betrugsaffäre ist eindeutig: Diesel-Nachrüstungen statt Fahrverbote. Bei den Fahrzeugen der neuesten Generation mit Euro 6 sind eindeutig und ausschließlich die Hersteller in der Pflicht. Diese Fahrzeuge müssen so nachgerüstet werden, dass sie auch im Alltagsbetrieb akzeptable Schadstoffwerte erreichen. Aber auch für Fahrzeuge mit dem Standard Euro 5 müssen Lösungen gefunden werden. Denn diese Kategorie wird seit 2009, teilweise bis heute, verkauft. Nicht nur für die betroffenen Käufer dieser Fahrzeuge sondern auch hinsichtlich eines nachhaltig ökologischen Wirtschaftens kann es nicht Ziel der Politik sein, dass fast neue Autos entweder nicht mehr in eine Stadt fahren dürfen, vorzeitig auf den Schrottplatz landen oder gar billig in Länder exportiert werden, die kaum Gesetze zur Luftreinhaltung kennen.

Martin Hagen, Spitzenkandidat der FDP Bayern:

Nein. Wir Freie Demokraten setzen uns entschieden gegen Fahrverbote ein. Sie sind völlig unverhältnismäßig und eine Zumutung für die Betroffenen. In Hamburg sehen wir außerdem, dass sie ihr Ziel verfehlen: Eine kilometerlange Umgehung trägt sicher nicht zur Luftreinhaltung bei. Wir wollen stattdessen dafür sorgen, dass der Ausbau des ÖPNV endlich vorangeht und es mehr ergänzende Angebote wie Carsharing oder Sammeltaxi gibt. Wo Autohersteller mit Schummel-Software Abgaswerte manipuliert haben, müssen sie auf eigene Kosten nachrüsten.

Brigitte Wolf, Direktkandidatin der Linken im Stimmkreis Mitte:

Wenn die Bundesregierung sich weiterhin weigert, eine Blaue Plakette einzuführen, so dass die Dreckschleudern gezielt ausgesperrt werden können, bleibt ein Dieselfahrverbot die einzige Lösung für den Schutz der Gesundheit der Münchnerinnen und Münchner. Es braucht Hardwareupdates auf Kosten der Automobilkonzerne, die Betrüger müssen bezahlen, nicht die Betrogenen. Die Beeinflussung der CSU-Verkehrspolitik durch die Automobilkonzerne ist zu stoppen. Der CO2-Grenzwert für Neuwagen in Europa soll ab 2025 deutlich unter 60 Gramm pro Kilometer betragen, diese müssen vom Umweltbundesamt überwacht werden. Völlig absurd ist der anhaltende Trend zu immer größeren und schwereren Kraftfahrzeugen (SUVs) – gibt es in oder um München Wüsten, die zu befahren wären? Wir müssen dem mit höherer Besteuerung entgegenwirken.

Markus Plenk, Direktkandidat der AfD im Stimmkreis Traunstein:

Nein. Neuere Diesel müssen aber die vorgeschriebenen Schadstoffgrenzen auch tatsächlich einhalten. Dafür haftet der Hersteller. Für ältere Diesel sollte es eine staatliche Förderung zum Einbau von Nachrüstfiltern geben.