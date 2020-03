Meghan und Harry wollen nach Kalifornien

Für die Zeit nach der Corona-Krise scheinen die beiden während des Kanada-Lockdowns bereits eifrig Zukunftspläne zu schmieden, die sie in den US-Bundesstaat Kalifornien führen könnten. So berichtet das US-Magazin "People", dass sich Harry und Meghan derzeit darum bemühen, ein Haus in Los Angeles zu finden. Möglich sei es laut einer anonymen Quelle, die aus dem Umfeld des Paares stammen soll, dass sich die beiden aber sowohl in den USA als auch in Kanada ein Häuschen gönnen.