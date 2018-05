Die Einladung hat sie geehrt Victoria Beckham reagiert auf Kritik an ihrem "Royal Wedding"-Gesicht

"Es war so eine wunderschöne, unglaubliche Hochzeit. Es war einfach ein wunderbarer Tag. Sie wirkten so glücklich und jeder hat sich so für sie gefreut. Meghan scheint eine wirklich entzückende Frau zu sein, die ihn wirklich liebt. Es hat sich sehr, sehr echt angefühlt", erklärte Beckham im Interview. Sie selbst sei als Hochzeitsgast nicht nervös gewesen. "Ich war einfach nur sehr geehrt, eingeladen zu sein. Ich wäre nervös gewesen, wenn es mein großer Tag gewesen wäre."