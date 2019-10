Die Ehefrauen sind auch dabei Prinz William und Prinz Harry: Ein gemeinsamer Auftritt steht an

Beim traditionellen "Remembrance Sunday Service", einem Gottesdienst, der im Vereinigten Königreich am zweiten Sonntag im November zelebriert wird und an das Ende des Ersten Weltkrieges erinnert, werden die "Fab Four" ihren nächsten gemeinsamem Auftritt haben. Das meldet "Mail Online". Dort wird sich dann wohl auch zeigen, wie es aktuell um die Beziehung zwischen Prinz William (37), seinem Bruder Prinz Harry (35) und den jeweiligen Ehefrauen, Herzogin Kate (37) und Herzogin Meghan (38), bestellt ist.