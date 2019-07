Die Details Baby Archie: Das ist über die Taufe am Samstag bekannt

Eine "kleine private Zeremonie" mit wenigen offiziellen Fotos

Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor wird vom Erzbischof von Canterbury getauft. In der St. George's Kapelle, der Privatkapelle von Schloss Windsor, bekam auch Harry einst seinen Tauf-Segen. Soweit die Tradition. Wie der Buckingham Palast mitteilte, soll die Taufe Archies allerdings "in einer kleinen privaten Zeremonie" stattfinden, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. In der Vergangenheit hatten Fotografen die Royals zumindest beim Hineingehen in die Kirche ablichten dürfen, nicht so bei Harry und Meghan. Dies stieß bei vielen Fans auf Unmut.