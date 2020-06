"Das Gefühl fehlt", sagte Thomas Müller: "Es ist anders, man gewöhnt sich nicht gerne an so eine Situation." Was die Bayern kennen: Dass auch diese beispiellose Spielzeit mit dem letzten Ligasieg der Saison, diesmal einem 4:0 (2:0) beim VfL Wolfsburg, noch nicht endet. Am Samstag (20 Uhr, ARD und im AZ-Liveticker) gegen Bayer Leverkusen in Berlin wollen die Münchner Triple-Jäger im DFB-Pokalfinale auch diese Trophäe erfolgreich verteidigen.