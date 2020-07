Die 80er feiern ein Comeback Diana und Kate lieben ihn: Wie ein Look über Generationen punktet

Dabei kommt der Ehefrau von Prinz William (38) zugute, dass die 80er Jahre in diesem Sommer ihr modisches Comeback feiern. Von Schulterpolstern über Puffärmel bis hin zum gestärkten Kragen wird alles neu aufgelegt. Erst Anfang Juli sah man die Herzogin von Cambridge bei einem Besuch des "Queen Elizabeth Hospital" in Kings Lynn in einem dunkelblauen Seidenkleid mit langen Ärmeln von Beulah London. Der obligatorische weiße Hemdkragen aus den 80ern durfte nicht fehlen. Ein schmaler Taillengürtel und das Blumenmuster mit Vergissmeinnicht machten den Look perfekt.