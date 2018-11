Ums Prestige: In den letzten beiden Spielen gegen die Niederländer blieb Deutschland torlos – so oft wie in 33 Duellen zuvor zusammen. Und: Gegen Holland kassierte die DFB-Elf in der ewigen Länderspielgeschichte bereits 67 Gegentore, nur noch drei und der Rekord der Engländer (70) wird eingestellt. "Gegen Holland sind es immer Prestige-Duelle, immer wichtige Spiele. Wir wollen uns von der besten Seite zeigen", sagte Thilo Kehrer, "und an die letzten Spiele anknüpfen, die gut waren."