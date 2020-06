München - DFB-Präsident Fritz Keller hat ein Pokalfinale mit Zuschauern nicht gänzlich ausgeschlossen. "Der Boss ist der Gesetzgeber", sagte Keller am späten Dienstagabend in der ARD. "Der Senat ist dafür zuständig. In Berlin sind Veranstaltungen bis 1.000 Personen erlaubt. Wenn der Senat sagt, ja, wir können das, dann gehen wir auf 1.000."