71. Minute: Gelbe Karte gegen Boateng. Taktisches Foul vom Bayern-Star, da gibt es keine zwei Meinungen. Weiter geht es!

68. Minute: Goooooooooomez! Da drischt er den Ball drüber aus bester Positione, wie damals bei der EM 2008 in Österreich! Doch der Schiri zeigt Abseits an, obwohl es keines war. Das ist nicht zum Aushalten.

65. Minute: werner verpasst den Ball knapp. Hier spielt nur noch eine Mannschaft!

61. Minute: Reuuuuuuuuuus! Kimmich scharfer Ball von rechts, präzise, herrlich, eine Augenweide, an den Fünfmeterraum. Der Dortmunder läuft ein, also in die Schnittstelle, nicht wie Wäsche, kann den Ball reinmachen, macht das aber nicht, weil er es mit der Hake versucht, anders geht es gar nicht - er verfehlt den Ball um Zentimeter!