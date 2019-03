Goretzka: Erwachse Einstellung

"Es ist das Allerletzte, was ich mache: Mich neben dem Platz hinstellen und sagen, dass ich Verantwortung übernehme", sagte Goretzka: "Du musst zuerst auf dem Platz vorangehen und deine Leistung bringen. Dann kannst du vielleicht irgendwann anfangen, neben dem Platz das Wort zu ergreifen und mitzugestalten." Eine sehr erwachsene Einstellung. Doch Goretzka weiß, dass es nach dem DFB-Aus von Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng neue Leader in Löws Team braucht. "Natürlich ändert sich was", erklärte der Bayern-Star: "Wir haben drei Führungsspieler verloren. Das hat eine Lücke hinterlassen, die gefüllt werden möchte. Da wird sich in den nächsten Spielen was herauskristallisieren."