Vielleicht kommt es am Ende so sogar doch noch zu einem bislang eher utopisch klingenden Wechsel – oder besser gesagt Tausch: Gareth Bale will Real Madrid verlassen und liebäugelt mit München, Lewandowski zieht es in genau die umgekehrte Richtung. Und für beide Spieler wollen die Vereine wohl um die 200 Millionen Euro. Also ein bislang einmaliger Mega-Tausch der Top-Stürmer? Vielleicht wäre es fürs Mannschaftsgefüge besser so, denn Bale verkörpert all das, wofür Lewandowski nicht (mehr) steht, wie die AZ bereits vor Kurzem analysierte.