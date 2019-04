Ein weiterer Dreier ist im Titel-Kampf mit Dortmund auch nötig. "Es wird bis zum letzten Spieltag spannend bleiben", glaubt Präsident Uli Hoeneß, "wir müssen uns sehr, sehr konzentrieren, dass wir vorne bleiben. Denn ein Punkt Vorsprung plus das bessere Torverhältnis ist ja nichts. Mit einem Remis von uns sind die anderen wieder vorne." Hoeneß’ Prognose: "Wenn jetzt einer einen Ausrutscher hat, dann ist die Meisterschaft entschieden." Also bloß nicht in Nürnberg. Das Revier-Derby am Samstag zwischen Dortmund und Schalke schaut sich Kovac nicht an, "weil wir nicht mehr gegen Schalke und Dortmund spielen". Er lässt sich via Push-Nachrichten aufs Handy informieren. Ein Sieg beim Club soll in "einem engen Kampf" (Kovac) der erste von vier Schritten zum Titel werden. "Wir gehen davon aus, dass wir vier Siege brauchen", sagt er, "es ist unser Anspruch, alle Spiele zu gewinnen."