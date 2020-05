Heynckes stellte in der Saison 2012/13 mehrere Bestmarken auf, etwa einen neuen Punkterekord (91), die beste Tordifferenz (+80) – und nicht zuletzt holte er das erste Triple der Vereinsgeschichte. Ob Flick nachziehen kann? "Wenn ich die Spielweise der Bayern mit den anderen Ligen vor der Pause vergleiche, dann haben sie mit Sicherheit die Chance, in der Champions League etwas zu gewinnen", sagte Bastian Schweinsteiger in der ARD.

Im August soll die Königsklasse zu Ende gespielt werden, für Bayern steht noch das AchtelfinalRückspiel gegen Chelsea an (Hinspiel 3:0). Das DFB-Pokalfinale steigt am 4. Juli. Zuvor muss Bayern im Halbfinale Eintracht Frankfurt (10. Juni) eliminieren. Machbar! Die Triple-Chancen stehen insgesamt gut.

Rummenigge: "Hansi ist ähnlich wie Jupp"

Die Spielerversteher: "Hansi Flick hat gewisse Züge eines Jupp Heynckes", sagte Schweinsteiger. Ähnlich äußerte sich Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, der im AZ-Interview erklärte: "Hansi ist ähnlich wie Jupp, was die Art und Weise betrifft, wie er die Mannschaft führt. Er hat ein unglaublich enges Verhältnis zu den Spielern, er ist empathisch, die Spieler glauben an ihn. Und er fordert die Mannschaft auch taktisch."

Empathie, Vertrauen, Glaubwürdigkeit: Mit diesen Eigenschaften bringt Flick das Team hinter sich, so hat er etwa einen Thomas Müller wieder zur Topform geführt. Joshua Kimmich sagte in der AZ: "Er schafft es auch, den gesamten Staff mitzunehmen." Genau dies zeichnete in den Jahren zuvor Heynckes aus. "Man liest das gerne", sagte Flick am Freitag auf AZ-Nachfrage über die Vergleiche: "Im Leben begegnet man vielen Menschen, die einen inspirieren – Jupp ist einer, der das sicher getan hat."

Flick über Heynckes: "Er war der beste Trainer, den ich hatte"

Ihr Werdegang: Beide wuchsen als Co-Trainer in die Chefrolle. Heynckes in Gladbach als Assistent von Udo Lattek, den er 1979 beerbte – und dann eine Weltkarriere startete. Flick fungierte von 2006 bis zum WM-Triumph 2014 als Joachim Löws rechte Hand bei der Nationalelf. Flick spielte bei Bayern (1987-1990) noch unter Heynckes. "Er war mit Abstand der beste Trainer, den ich hatte", sagte Flick mal und ergänzte nun: "Ich möchte mich nicht mit Jupp Heynckes vergleichen, weil er auf einem ganz anderen Level ist. Er ist ein sehr erfolgreicher Trainer – ich bin erst seit ein paar Monaten hier im Amt." Bescheiden. Stilvoll.

