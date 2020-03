München - Sechzig-Torgarant Sascha Mölders blieb dieses Mal ohne eigenen Treffer, doch die Löwen fuhren in Jena trotzdem einen ungefährdeten 3:0-Sieg ein. Ein anderer Löwen-Angreifer sprang nämlich in die Bresche: Stefan Lex. In Sachsen holte der 30-Jährige die Ecke vor dem Führungstreffer heraus, das 2:0 legte er mustergültig auf und am Ende krönte er seine starke Leistung, indem er Carl-Zeiss-Keeper Coppens cool zum 3:0 umkurvte. Ist das der beste Lex aller Zeiten? "Der beste bei Sechzig auf jeden Fall", sagte der Löwen-Profi bei "Magenta Sport".