Kapitän Neuer lobt den Neuzugang

Aus der Mannschaft waren derweil positive Aussagen über Perisic zu hören. "Ein Spieler, der viel Erfahrung mitbringt, der in der Offensive stark ist und im Kopfballspiel", sagte David Alaba. Perisic könne Bayern sicher weiterhelfen: "Er weiß, wie man auf höchstem Level spielt." Auch Manuel Neuer lobte: "Er ist für uns ein Spieler, der die Bundesliga sehr gut kennt, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist." Der Kapitän ließ aber durchblicken, dass es dies noch nicht gewesen sein dürfe in Sachen Verpflichtungen: "Die Transferperiode ist ja noch nicht zu Ende. Wir hatten in den vergangenen Jahren immer einen guten Kader, und den werden wir auch diesmal haben." Alaba meinte: "Wir haben nie das Vertrauen in unsere Bosse verloren. Wir wussten, dass da noch was kommen muss und kommen wird. Die Saison ist sehr lang, unser Kader nicht der größte."